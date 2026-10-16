Глава МИД Ирака: Экономические потери страны от войны США и Ирана достигли $60 млрд

Экономические потери Ирака в результате военного конфликта между США и Ираном составили около $60 млрд.

Как передает Report со ссылкой на иракское информагентство INA, об этом заявил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в ходе встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни в Риме.

"Продолжающийся конфликт между США и Ираном привел к значительным экономическим потерям. Ущерб Ирака в результате недавнего конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, оценивается примерно в $60 млрд", - заявил он.

Министр также предупредил о негативных последствиях конфликта для мировой экономики. По его словам, продолжение конфликта усугубляет глобальный энергетический кризис и усиливает опасения по поводу роста инфляции, что негативно сказывается на экономиках многих стран мира, включая европейские государства.

В ходе встречи Хусейн также подчеркнул необходимость более активного участия ЕС и европейских государств, включая Италию, в дипломатических усилиях по урегулированию конфликтов.

Стороны также обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, последствия российско-украинской войны для европейской безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке.