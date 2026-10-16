Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Глава МИД Ирака: Экономические потери страны от войны США и Ирана достигли $60 млрд

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 13:28
    Глава МИД Ирака: Экономические потери страны от войны США и Ирана достигли $60 млрд

    Экономические потери Ирака в результате военного конфликта между США и Ираном составили около $60 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на иракское информагентство INA, об этом заявил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в ходе встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни в Риме.

    "Продолжающийся конфликт между США и Ираном привел к значительным экономическим потерям. Ущерб Ирака в результате недавнего конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, оценивается примерно в $60 млрд", - заявил он.

    Министр также предупредил о негативных последствиях конфликта для мировой экономики. По его словам, продолжение конфликта усугубляет глобальный энергетический кризис и усиливает опасения по поводу роста инфляции, что негативно сказывается на экономиках многих стран мира, включая европейские государства.

    В ходе встречи Хусейн также подчеркнул необходимость более активного участия ЕС и европейских государств, включая Италию, в дипломатических усилиях по урегулированию конфликтов.

    Стороны также обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, последствия российско-украинской войны для европейской безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Фуад Хусейн Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İraq XİN rəhbəri: Ölkənin ABŞ və İran müharibəsindən iqtisadi itkiləri 60 milyard dollara çatıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти
    Происшествия
    14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы
    Финансы
    Лента новостей