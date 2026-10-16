Мартиросян: Армения рассчитывает развивать энергосотрудничество с Азербайджаном

Армения рассчитывает в перспективе развивать сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор Мецаморской АЭС Эдуард Мартиросян, выступая на 9-м форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Армения намерена развивать сотрудничество в энергетической сфере с соседними странами - Ираном и Грузией, а в перспективе и с Азербайджаном", - приводят его слова армянские медиа.

По его словам, атомная энергетика для Армении имеет стратегическое значение и страна намерена продолжить усилия для продления эксплуатации Мецаморской АЭС.

"Мы продлили срок эксплуатации станции, и, думаю, эта работа будет продолжаться в ближайшие несколько лет", - сказал Мартиросян.