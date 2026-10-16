Мартиросян: Армения рассчитывает развивать энергосотрудничество с Азербайджаном
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 12:57
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Армения рассчитывает в перспективе развивать сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.
Как передает Report, об этом заявил гендиректор Мецаморской АЭС Эдуард Мартиросян, выступая на 9-м форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.
"Армения намерена развивать сотрудничество в энергетической сфере с соседними странами - Ираном и Грузией, а в перспективе и с Азербайджаном", - приводят его слова армянские медиа.
По его словам, атомная энергетика для Армении имеет стратегическое значение и страна намерена продолжить усилия для продления эксплуатации Мецаморской АЭС.
"Мы продлили срок эксплуатации станции, и, думаю, эта работа будет продолжаться в ближайшие несколько лет", - сказал Мартиросян.
Metsamor AES-in baş direktoru: Azərbaycanla enerji əməkdaşlığını inkişaf etdirməyi planlaşdırırıq
Martirosyan: Armenia hopes to develop energy cooperation with Azerbaijan
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