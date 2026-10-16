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    Мартиросян: Армения рассчитывает развивать энергосотрудничество с Азербайджаном

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 12:57
    Мартиросян: Армения рассчитывает развивать энергосотрудничество с Азербайджаном

    Армения рассчитывает в перспективе развивать сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.

    Как передает Report, об этом заявил гендиректор Мецаморской АЭС Эдуард Мартиросян, выступая на 9-м форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

    "Армения намерена развивать сотрудничество в энергетической сфере с соседними странами - Ираном и Грузией, а в перспективе и с Азербайджаном", - приводят его слова армянские медиа.

    По его словам, атомная энергетика для Армении имеет стратегическое значение и страна намерена продолжить усилия для продления эксплуатации Мецаморской АЭС.

    "Мы продлили срок эксплуатации станции, и, думаю, эта работа будет продолжаться в ближайшие несколько лет", - сказал Мартиросян.

    Мецаморская АЭС Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Metsamor AES-in baş direktoru: Azərbaycanla enerji əməkdaşlığını inkişaf etdirməyi planlaşdırırıq
    Martirosyan: Armenia hopes to develop energy cooperation with Azerbaijan
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