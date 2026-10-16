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    Metsamor AES-in baş direktoru: Azərbaycanla enerji əməkdaşlığını inkişaf etdirməyi planlaşdırırıq

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Metsamor AES-in baş direktoru: Azərbaycanla enerji əməkdaşlığını inkişaf etdirməyi planlaşdırırıq

    Ermənistan perspektivdə Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının (AES) baş direktoru Eduard Martirosyan Moskvada keçirilən 9-cu "Rusiya Enerji Həftəsi" forumunda çıxış edərkən bildirib.

    "Ermənistan qonşu ölkələr - İran və Gürcüstanla, perspektivdə isə Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir", - Ermənistan mediası onun sözlərini sitat gətirir.

    Direktor qeyd edib ki, atom energetikası Ermənistan üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir və ölkə Metsamor AES-in istismar müddətinin uzadılması üçün səylərini davam etdirmək niyyətindədir.

    "Biz stansiyanın istismar müddətini uzatdıq və düşünürəm ki, bu iş yaxın bir neçə ildə də davam edəcək", - Martirosyan deyib.

    Metsamor AES Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Мартиросян: Армения рассчитывает развивать энергосотрудничество с Азербайджаном
    Martirosyan: Armenia hopes to develop energy cooperation with Azerbaijan
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