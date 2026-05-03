İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Qazaxıstan qeyri-rezidentlərin dövlət istiqrazlarına investisiyaları 5 mlrd dollaradək artırır

    Maliyyə
    • 03 may, 2026
    • 09:37
    Qazaxıstan qeyri-rezidentlərin dövlət istiqrazlarına investisiyaları 5 mlrd dollaradək artırır

    Qeyri-rezidentlərin dövlət istiqrazlarına investisiyaları birbaşa iqtisadi siyasətə və dövlət qurumlarına olan etibar səviyyəsindən asılıdır.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Qazaxıstanın Maliyyə Bazarının Tənzimlənməsi və İnkişafı Agentliyinin sədr müavini Nurjan Tursunxanov bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (AİB) İdarə Heyətinin 59-cu illik toplantısı çərçivəsində kapital bazarları seminarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, kapital bazarının inkişaf səviyyəsi bütün maliyyə sisteminin yetkinliyinin göstəricisidir.

    "Bank sektorunun dominantlığı bir qayda olaraq inkişafın erkən mərhələsini göstərir. Tam hüquqlu kapital bazarı, hər şeydən əvvəl etibar məsələsidir. Beş il əvvəl biz Qazaxıstanın dövlət istiqrazlarına ən azı 1-2 milyard dollar qeyri-rezident investisiya cəlb etməyi gözləyirdik. Ötən il bu göstərici milli valyutada denominasiya edilmiş kağızlara 2 milyard dollar sərmayəyə çatıb", - o qeyd edib.

    N. Tursunxanov vurğulayıb ki, bu nəticə mərkəzi bankın proqnozlaşdırıla bilən siyasəti və tənzimləyiciyə yüksək səviyyədə etimad sayəsində mümkün olub.

    "Bundan əlavə, son altı ayda qeyri-rezident investisiyalarının həcmi faktiki olaraq ikiqat artıb - 2 milyard dollardan təxminən 5 milyard dollara qədər. Bu, əyani şəkildə nümayiş etdirir ki, güclü və etibarlı tənzimləyici effektiv fəaliyyət göstərən kapital bazarının inkişafında əsas amildir ", - o əlavə edib.

    Qeyri-rezidentlər Dövlət istiqrazları Qazaxıstan
    Казахстан нарастил инвестиции нерезидентов в гособлигации до $5 млрд
    Kazakhstan boosts non-resident investment in government bonds to $5B

    Son xəbərlər

    20:12

    Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olub

    Fərdi
    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti