Qazaxıstan qeyri-rezidentlərin dövlət istiqrazlarına investisiyaları 5 mlrd dollaradək artırır
- 03 may, 2026
- 09:37
Qeyri-rezidentlərin dövlət istiqrazlarına investisiyaları birbaşa iqtisadi siyasətə və dövlət qurumlarına olan etibar səviyyəsindən asılıdır.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Qazaxıstanın Maliyyə Bazarının Tənzimlənməsi və İnkişafı Agentliyinin sədr müavini Nurjan Tursunxanov bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (AİB) İdarə Heyətinin 59-cu illik toplantısı çərçivəsində kapital bazarları seminarında bildirib.
Onun sözlərinə görə, kapital bazarının inkişaf səviyyəsi bütün maliyyə sisteminin yetkinliyinin göstəricisidir.
"Bank sektorunun dominantlığı bir qayda olaraq inkişafın erkən mərhələsini göstərir. Tam hüquqlu kapital bazarı, hər şeydən əvvəl etibar məsələsidir. Beş il əvvəl biz Qazaxıstanın dövlət istiqrazlarına ən azı 1-2 milyard dollar qeyri-rezident investisiya cəlb etməyi gözləyirdik. Ötən il bu göstərici milli valyutada denominasiya edilmiş kağızlara 2 milyard dollar sərmayəyə çatıb", - o qeyd edib.
N. Tursunxanov vurğulayıb ki, bu nəticə mərkəzi bankın proqnozlaşdırıla bilən siyasəti və tənzimləyiciyə yüksək səviyyədə etimad sayəsində mümkün olub.
"Bundan əlavə, son altı ayda qeyri-rezident investisiyalarının həcmi faktiki olaraq ikiqat artıb - 2 milyard dollardan təxminən 5 milyard dollara qədər. Bu, əyani şəkildə nümayiş etdirir ki, güclü və etibarlı tənzimləyici effektiv fəaliyyət göstərən kapital bazarının inkişafında əsas amildir ", - o əlavə edib.