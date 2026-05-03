Вице-президент АБР: Без глубоких рынков капитала потенциал ЦАРЭС останется ограниченным

Развитие глубоких рынков капитала является ключевым условием для стран региона ЦАРЭС, без этого возможности по мобилизации внутренних сбережений, привлечению иностранных инвестиций и эффективному распределению ресурсов останутся ограниченными.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил вице-президент по Южной, Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Инмин Ян (Yingming Yang) на семинаре по рынкам капитала в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

По его словам, стратегия "ЦАРЭС-2030" признает, что развитие более глубоких и устойчивых финансовых рынков необходимо для поддержки экономической диверсификации, укрепления региональной взаимосвязанности и перехода к низкоуглеродной, климатически устойчивой модели роста.

"Финансовые секторы стран региона находятся на разных стадиях развития, однако имеют схожие структурные особенности: доминирование банковских систем при недостаточном развитии небанковского сегмента, прежде всего рынков капитала. В этих условиях без их углубления возможности по мобилизации внутренних ресурсов, привлечению инвестиций и эффективному распределению капитала, в том числе для развития "зеленой" и устойчивой инфраструктуры, будут оставаться ограниченными", - отметил он.

Именно поэтому, подчеркнул И.Ян, критическое значение приобретает региональный подход. Региональное сотрудничество и интеграция входят в число пяти приоритетных направлений АБР в рамках Среднесрочного обзора Стратегии 2030.

Вице-президент банка также обратил внимание на отсутствие на сегодняшний день структурированной региональной платформы, которая объединяла бы регуляторов и участников рынка для обмена знаниями и выработки согласованных подходов к развитию рынков капитала.

"В ответ на эту потребность АБР поддерживает институционализацию Форума ЦАРЭС по развитию рынков капитала (CMDF). Он задуман как специализированная региональная платформа для системного диалога, координации и сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Его цель - содействовать формированию глубоких, эффективных и устойчивых рынков капитала в регионе за счет расширения взаимодействия", - заявил он.

По его словам, CMDF будет функционировать на основе кооперативной модели управления под руководством национальных регуляторов. Платформа объединит органы управления рынками капитала стран-участниц ЦАРЭС на равноправной основе при поддержке стратегических партнеров, специализированного секретариата и тематических рабочих групп. Такая архитектура позволит обеспечить как вовлеченность стран, так и преемственность политики, сохраняя при этом гибкость в учете национальных приоритетов.

"В перспективе одним из наиболее значимых направлений станет выстраивание связей с другими регионами, прежде всего с Юго-Восточной Азией", - добавил вице-президент АБР.

Напомним, что инициатива ЦАРЕС была создана в 1997 году для развития экономического сотрудничества между странами Центральной Азии. В нее входят Азербайджан, Афганистан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрддолларов - в государственный сектор, 1,2 млрддолларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрддолларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.