WP: Белый дом теряет рычаги влияния на цены бензина

На фоне удорожания горючего и нарастающей напряженности на глобальном нефтяном рынке администрация Белого дома практически исчерпала доступные механизмы для сдерживания цен на бензин без серьезных политических и экономических последствий.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на результаты социологических исследований и аналитиков.

Вследствие ограничений навигации в Ормузском проливе, указывает издание, средняя стоимость бензина в США поднялась до $4,39 за галлон (около 3,8 литра - ред.), прибавив свыше 30 центов всего за одну неделю.

Рост цен на топливо вынуждает американских потребителей урезать свои расходы: согласно совместному опросу Washington Post–ABC News–Ipsos, 44% жителей США признались, что стали реже пользоваться личным транспортом, 42% - уменьшили ежедневные траты, а 34% - пересмотрели планы на поездки и отпуска.

По информации источников издания, президент США Дональд Трамп организовал совещание с представителями энергетической отрасли при участии министра финансов, руководителя аппарата Белого дома и вице-президента, в ходе которого рассматривались возможные сценарии действий в случае продолжительного кризиса на рынке нефти.

Администрация, как подчеркивает WP, уже реализовала целый ряд мер, среди которых - задействование стратегических запасов нефти, временное ослабление отдельных экологических стандартов, частичная приостановка санкционных ограничений в отношении российской нефти, а также временная отмена требований по морской транспортировке топлива.

"Вместе с тем пространство для дальнейших маневров крайне ограничено, отмечается в публикации. В числе рассматриваемых вариантов - упразднение федерального топливного налога и введение ограничений на экспорт американской нефти, однако обе меры оцениваются как имеющие незначительный эффект при существенных сопутствующих рисках", - говорится в материале.

Представители Белого дома утверждают, что нынешние ценовые колебания являются временными и обусловлены обстановкой в регионе. Между тем, по оценкам аналитиков, разрешение ключевой проблемы возможно лишь при заключении договоренностей, гарантирующих бесперебойное судоходство через Ормузский пролив.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.