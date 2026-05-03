Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    WP: Белый дом теряет рычаги влияния на цены бензина

    Другие страны
    • 03 мая, 2026
    • 08:17
    WP: Белый дом теряет рычаги влияния на цены бензина

    На фоне удорожания горючего и нарастающей напряженности на глобальном нефтяном рынке администрация Белого дома практически исчерпала доступные механизмы для сдерживания цен на бензин без серьезных политических и экономических последствий.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на результаты социологических исследований и аналитиков.

    Вследствие ограничений навигации в Ормузском проливе, указывает издание, средняя стоимость бензина в США поднялась до $4,39 за галлон (около 3,8 литра - ред.), прибавив свыше 30 центов всего за одну неделю.

    Рост цен на топливо вынуждает американских потребителей урезать свои расходы: согласно совместному опросу Washington Post–ABC News–Ipsos, 44% жителей США признались, что стали реже пользоваться личным транспортом, 42% - уменьшили ежедневные траты, а 34% - пересмотрели планы на поездки и отпуска.

    По информации источников издания, президент США Дональд Трамп организовал совещание с представителями энергетической отрасли при участии министра финансов, руководителя аппарата Белого дома и вице-президента, в ходе которого рассматривались возможные сценарии действий в случае продолжительного кризиса на рынке нефти.

    Администрация, как подчеркивает WP, уже реализовала целый ряд мер, среди которых - задействование стратегических запасов нефти, временное ослабление отдельных экологических стандартов, частичная приостановка санкционных ограничений в отношении российской нефти, а также временная отмена требований по морской транспортировке топлива.

    "Вместе с тем пространство для дальнейших маневров крайне ограничено, отмечается в публикации. В числе рассматриваемых вариантов - упразднение федерального топливного налога и введение ограничений на экспорт американской нефти, однако обе меры оцениваются как имеющие незначительный эффект при существенных сопутствующих рисках", - говорится в материале.

    Представители Белого дома утверждают, что нынешние ценовые колебания являются временными и обусловлены обстановкой в регионе. Между тем, по оценкам аналитиков, разрешение ключевой проблемы возможно лишь при заключении договоренностей, гарантирующих бесперебойное судоходство через Ормузский пролив.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Цены на топливо Рост Цен На Бензин В США Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    WP: Ağ Ev yanacaq qiymətlərinə təsir rıçaqlarını itirir

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей