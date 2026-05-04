Правящая партия Мексики назначила нового председателя
    Правящая партия Мексики назначила нового председателя

    Правящая партия Мексики Morena назначила Адриану Монтьель Рейес новым председателем политической силы.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что соответствующее решение было принято в воскресенье после того, как прежний лидер партии Луиса Мария Алькальде покинула пост в связи с переходом на работу в администрацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум.

    До назначения Монтьель занимала должность министра социального обеспечения в правительстве Шейнбаум. Ранее она также возглавляла это ведомство при бывшем президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре.

    Meksikada hakim partiyanın lideri dəyişib

