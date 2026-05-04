Правящая партия Мексики назначила нового председателя
- 04 мая, 2026
- 02:54
Правящая партия Мексики Morena назначила Адриану Монтьель Рейес новым председателем политической силы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в воскресенье после того, как прежний лидер партии Луиса Мария Алькальде покинула пост в связи с переходом на работу в администрацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум.
До назначения Монтьель занимала должность министра социального обеспечения в правительстве Шейнбаум. Ранее она также возглавляла это ведомство при бывшем президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре.
