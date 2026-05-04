İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Meksikada hakim partiyanın lideri dəyişib

    Digər ölkələr
    • 04 may, 2026
    • 01:52
    Meksikada hakim partiyanın lideri dəyişib

    Meksikanın hakim Morena partiyası Adriana Montiel Reyesi yeni lider təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Qərar bazar günü partiyanın keçmiş lideri Luisa Mariya Alkaldenin Meksika prezidenti Klaudiya Şeynbaumun administrasiyasına qoşulmaq üçün istefa verməsindən sonra verilib.

    Təyinatından əvvəl Montiel Şeynbaum hökumətində sosial təminat naziri vəzifəsində çalışıb.

    Meksika hakim partiya
    Правящая партия Мексики назначила нового председателя

    Son xəbərlər

    12:08

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Paytaxt ərazisində 71 kiloqram narkotik aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:08

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Fərdi
    12:04

    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    12:02

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    12:01

    Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcək

    Milli Məclis
    11:55
    Foto

    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb

    İnfrastruktur
    11:53

    Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb

    Hadisə
    11:52

    Ramin Məmmədov: Zəngəzur yolu tarixi yaddaşımızın davamı və gələcəyə uzanan körpüdür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti