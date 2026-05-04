Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib - EKSKLÜZİV
Komanda
- 04 may, 2026
- 11:12
Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək bütün ölkələr müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Beynəlxalq Çövkən Federasiyasından bildirilib.
Son olaraq xüsusi dəvətlə Küveytin yarışa qatılacağı təsdiqlənib.
Turnirdə təşkilatçı Azərbaycanla yanaşı, Avropa zonasından Polşa, Malta, Afrikadan Nigeriya, Qana, Asiyadan Özbəkistan, Qazaxıstan, Cənubi Amerikadan isə Uruqvay və Çili yığmaları mübarizə aparacaq.
Xatırladaq ki, dünya çempionatı iyunun 7-13-ü aralığında Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:10
Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunubƏdəbiyyat
12:08
Foto
Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıbSağlamlıq
12:08
Bakıda 71 kiloqram tiryək aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıbHadisə
12:08
Foto
Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblarFərdi
12:04
Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edirXarici siyasət
12:02
Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdirXarici siyasət
12:01
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcəkMilli Məclis
11:55
Foto
Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıbİnfrastruktur
11:53