    Определены страны-участницы ЧМ по човгану в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Определен список стран - участниц чемпионата мира по човгану в Баку.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международной федерации човгана.

    Последним свое участие подтвердил Кувейт - по специальному приглашению.

    В турнире наряду с Азербайджаном - страной-организатором - примут участие сборные Польши, Мальты, Нигерии, Ганы, Узбекистана, Казахстана, Уругвая и Чили.

    Напомним, что чемпионат мира по човгану пройдет с 7 по 13 июня в Конном центре Бина.

    Чемпионат мира по човгану Международные соревнования Международная федерация човгана
    Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatına qatılacaq bütün ölkələr dəqiqləşib - EKSKLÜZİV
    All countries confirmed for chovgan world championship in Baku – EXCLUSIVE

