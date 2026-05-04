Определены страны-участницы ЧМ по човгану в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

Определен список стран - участниц чемпионата мира по човгану в Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международной федерации човгана.

Последним свое участие подтвердил Кувейт - по специальному приглашению.

В турнире наряду с Азербайджаном - страной-организатором - примут участие сборные Польши, Мальты, Нигерии, Ганы, Узбекистана, Казахстана, Уругвая и Чили.

Напомним, что чемпионат мира по човгану пройдет с 7 по 13 июня в Конном центре Бина.