Определены страны-участницы ЧМ по човгану в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
Командные
- 04 мая, 2026
- 11:26
Определен список стран - участниц чемпионата мира по човгану в Баку.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Международной федерации човгана.
Последним свое участие подтвердил Кувейт - по специальному приглашению.
В турнире наряду с Азербайджаном - страной-организатором - примут участие сборные Польши, Мальты, Нигерии, Ганы, Узбекистана, Казахстана, Уругвая и Чили.
Напомним, что чемпионат мира по човгану пройдет с 7 по 13 июня в Конном центре Бина.
Последние новости
12:22
Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламентВнешняя политика
12:21
Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в АрменииВ регионе
12:20
Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктовВнешняя политика
12:19
Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальностьВнешняя политика
12:16
Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и АзербайджаномДругие страны
12:14
Фото
В Габале стартовал фестиваль WUF13Инфраструктура
12:13
В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиникиПроисшествия
12:10
ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значениеВ регионе
12:01