    • 04 may, 2026
    • 11:21
    Azərbaycanda ötən ay 34 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

    Azərbaycanda aprel ayında 34 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən (AEM) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən ay ümumilikdə 137 aptekdə yoxlama aparılıb. Yoxlamalardan 4-ü Bakı şəhərində, 133-ü isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib.

    Keçirilən yoxlamaların 131-i planlı, 3-ü plandankənar və 3-ü yoxlamadan kənar olub.

    Aşkarlanmış pozuntularla bağlı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 210.1, 215.4, 221.1, 221.10, 452.1 və 452.3-cü maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib olunub.

    Analitik Ekspertiza Mərkəzi Aptek
    Минздрав в апреле выявил нарушения в 34 аптеках

    12:27

    Gündüz İsmayılov: Naxçıvanda qılınan vəhdət namazı müsəlmanlar arasında birliyin nümunəsidir

    Din
    12:24

    İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib

    Xarici siyasət
    12:24

    İlham Əliyev: Azərbaycan "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyib

    Region
    12:23

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana 12 min ton neft məhsulları göndərib

    Xarici siyasət
    12:21

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh reallıqdır

    Xarici siyasət
    12:20

    Aİ: Türkiyənin Ermənistanda ASB sammitində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Region
    12:19

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib

    Xarici siyasət
    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    12:08
    Foto

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
