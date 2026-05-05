Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-aprel, 2026)
- 05 may, 2026
- 16:33
"Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-aprel aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 14 047 793 243 manatlıq göstərici ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 4 763 675 892 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 3 432 976 508 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 2 801 517 953 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 1 960 986 337 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 333 484 732 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 334 450 536 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 182 167 317 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 137 199 536 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 99 647 205 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 25 133 353 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC, 13 345 272 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC və 3 038 261 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
14 047 793 243
|
2
|
Paşa Kapital
|
4 763 675 892
|
3
|
CPM-İnvest
|
3 432 976 508
|
4
|
Unicapital
|
2 801 517 953
|
5
|
İnvest-Az
|
1 960 986 337
|
6
|
Assist Finance
|
1 333 484 732
|
7
|
İnno
|
334 450 536
|
8
|
Capital Partners
|
182 167 317
|
9
|
Troni
|
137 199 536
|
10
|
Xalq Kapital
|
99 647 205
|
11
|
MFX-Trading
|
25 133 353
|
12
|
CFI Financial
|
13 345 272
|
13
|
Xalq Bank
|
3 038 261