    04 мая, 2026
    • 11:49
    Минздрав в апреле выявил нарушения в 34 аптеках

    Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Минздрава Азербайджана провел в апреле проверки в общей сложности в 137 аптеках.

    Как сообщили Report в ЦАЭ, из них 4 расположены в Баку, 133 - в других городах и районах республики.

    131 проверка была плановой, 3 - внеплановыми, 3 - носили характер внеочередной ревизии.

    В 34 аптеках выявлены различные нарушения, по этим фактам составлены соответствующие административные протоколы по статьям 210.1, 215.4, 221.1, 221.10, 452.1 и 452.3 КоАП.

    Azərbaycanda ötən ay 34 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

