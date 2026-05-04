Минздрав в апреле выявил нарушения в 34 аптеках
Здоровье
- 04 мая, 2026
- 11:49
Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Минздрава Азербайджана провел в апреле проверки в общей сложности в 137 аптеках.
Как сообщили Report в ЦАЭ, из них 4 расположены в Баку, 133 - в других городах и районах республики.
131 проверка была плановой, 3 - внеплановыми, 3 - носили характер внеочередной ревизии.
В 34 аптеках выявлены различные нарушения, по этим фактам составлены соответствующие административные протоколы по статьям 210.1, 215.4, 221.1, 221.10, 452.1 и 452.3 КоАП.
