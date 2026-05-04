В Агдаше столкнулись два грузовика, есть погибший
Происшествия
- 04 мая, 2026
- 12:56
В Агдашском районе столкнулись два грузовика.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на проходящем через поселок Ляки участке дороги Баку-Газах.
В результате ДТП водитель грузовика марки Mercedes, 36-летний Гейдар Гусейнгиль погиб на месте.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
