Ağdaşda iki yük maşını toqquşub, ölən var
Hadisə
- 04 may, 2026
- 12:40
Ağdaş rayonunda "Mercedes" markalı yük avtomobili TIR-la toqquşub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun Ləki qəsəbəsi ərazisindən keçən hissədə qeydə alınıb.
Avtoqəza nəticəsində "Mercedes"in sürücüsü, 36 yaşlı Heydər Hüseyngil hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
