    Япония возглавит Совет управляющих АБР в 2026-2027 годах

    • 04 мая, 2026
    Япония будет председательствовать в Совете управляющих Азиатского банка развития (АБР) в 2026-2027 годах.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, соответствующее заявление сделал председатель Совета управляющих, заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев во время деловой сессии 59-го ежегодного заседания АБР.

    "Управляющий от Японии утверждается на должность председателя Совета управляющих на 2026-2027 годы, а управляющие от Германии и Тимора-Лешти - его заместителями на срок до завершения 60-го ежегодного собрания. Поздравляю коллег с назначением на данные посты", - подчеркнул он.

    Отметим, что управляющим от Японии является министр финансов, государственный министр по финансовым услугам, министр, ответственный за пересмотр специальных мер в сфере налогообложения и субсидий Японии Сацуки Катаяма. От Германии эти обязанности выполняет государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Йоханн Заатхофф, а от Тимора-Лешти - министр финансов Сантина Жозе Родригес Феррейра Виегас Кардосо.

