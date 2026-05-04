    • 04 may, 2026
    • 14:37
    Yaponiya yaxın 2 ildə ADB-nin Rəhbərlər Şurasına sədrlik edəcək

    Yaponiya 2026-2027-ci illərdə Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Rəhbərlər Şurasına sədrlik edəcək.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Şuranın sədri, Özbəkistan Baş nazirinin müavini Cəmşid Xocayev ADB-nin 59-cu illik iclasının işgüzar sessiyasında bildirib.

    "Yaponiyadan olan idarəedici 2026-2027-ci illər üçün Direktorlar Şurasının sədri, Almaniya və Timor-Leştidən olan idarəedicilər isə 60-cı illik toplantının başa çatmasına qədər olan müddətə onun müavinləri vəzifəsinə təsdiq olunur. Həmkarlarımı bu vəzifələrə təyinatları münasibətilə təbrik edirəm", - o vurğulayıb.

    Yaponiyadan olan idarəedici ölkənin maliyyə naziri, maliyyə xidmətləri üzrə dövlət naziri, vergitutma və subsidiyalar sahəsində xüsusi tədbirlərin yenidən nəzərdən keçirilməsinə görə məsul olan nazir Satsuki Katayamadır. Almaniya üzrə bu vəzifələri Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin dövlət katibi Yohann Zaathoff, Timor-Leşti üzrə isə maliyyə naziri Santina Joze Rodriqes Ferreyra Vieqas Kardoso icra edir.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Direktorlar Şurası Yaponiya
    Япония возглавит Совет управляющих АБР в 2026-2027 годах
    Japan to preside over Asian Development Bank Board of Governors in 2026-2027

