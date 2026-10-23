İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 23:31
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub

    Azərbaycanın Brüsseldəki səfiri Məmməd Əhmədzadə etimadnaməsinin surətini Belçika Kralı Filipə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir özünün "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Səfir bildirib ki, kralla görüş zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub.

    "Etimadnaməmi Belçika Kralı Əlahəzrət Filipə təqdim etmək şərəfinə nail oldum. Müzakirələrimiz Azərbaycan-Belçika münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və gələcək perspektivləri, eləcə də regional proseslər ətrafında cəmləşdi", - M. Əhmədzadə yazıb.

    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub
    Məmməd Əhmədzadə Əlahəzrət Filip
    Foto
    Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу
    Foto
    Azerbaijan's Ambassador to Belgium presents credentials to King Philippe
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:56
    WSJ: Tramp seçkilərdən əvvəl Kanadadan gələn mallara tətbiq olunan rüsumların bir hissəsini ləğv edə bilər
    Digər ölkələr
    23:40
    "Generali" sığorta şirkəti Almaniyada 800 iş yerini ixtisar edəcək
    Digər ölkələr
    23:31
    Foto
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    23:24
    ABŞ-də Hanter Baydenin işi üzrə FTB-nin keçmiş iki yüksək vəzifəli əməkdaşı həbs edilib
    Digər ölkələr
    23:13
    BMT-də Azərbaycanın əlilliklə bağlı dövlət siyasətindən bəhs olunub
    Xarici siyasət
    22:58
    "Nvidia" rəhbəri Qazaxıstanı fiziki süni intellektin qlobal mərkəzinə çevirməyi təklif edib
    Digər ölkələr
    22:53
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": Yalnız soydaşlarımızın yaşadığı Bəriabad kəndi necə erməniləşdirilib?
    Daxili siyasət
    22:41
    Belçikada baş verən fırtınada dörd nəfər xəsarət alıb
    Digər ölkələr
    22:33
    Video
    Zəngəzur Milli Parkında Qafqaz bəbiri üç balası ilə kameralara düşüb
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti