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    Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 23:33
    Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу

    Посол Азербайджана в Брюсселе Мамед Ахмедзаде представил верительные грамоты королю Бельгии Филиппу.

    Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.

    По словам посла, в ходе встречи с королем обсуждались отношения между двумя странами.

    "Для меня было честью вручить верительные грамоты Его Величеству королю Бельгии Филиппу. Наши обсуждения были сосредоточены на текущем состоянии и перспективах азербайджано-бельгийских отношений, а также региональных процессах", - написал М. Ахмедзаде.

    Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу
    Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу
    Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу
    Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу
    Посол Мамед Ахмедзаде Бельгия Азербайджан
    Фото
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Belçika Kralına təqdim edib, iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub
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    Azerbaijan's Ambassador to Belgium presents credentials to King Philippe
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