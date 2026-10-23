Посол Азербайджана в Бельгии представил верительные грамоты королю Филиппу
Внешняя политика
- 23 октября, 2026
- 23:33
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Посол Азербайджана в Брюсселе Мамед Ахмедзаде представил верительные грамоты королю Бельгии Филиппу.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.
По словам посла, в ходе встречи с королем обсуждались отношения между двумя странами.
"Для меня было честью вручить верительные грамоты Его Величеству королю Бельгии Филиппу. Наши обсуждения были сосредоточены на текущем состоянии и перспективах азербайджано-бельгийских отношений, а также региональных процессах", - написал М. Ахмедзаде.
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