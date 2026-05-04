    • 04 мая, 2026
    • 14:51
    КСИР ударил ракетами по американскому военному кораблю в Ормузе, США отрицают - ОБНОВЛЕНО

    США опровергли сообщение о поражении американского эсминца в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на Axios.

    Согласно информации, высокопоставленный чиновник из США опроверг заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о том, что военный корабль США был подбит ракетами недалеко от Ормузского пролива.

    Иран поразил двумя ракетами американский военный корабль в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные медиа со ссылкой на местные источники.

    Сообщается, что ракеты попали в корабль ВМС США недалеко от острова Джаск после того, как он проигнорировал требование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановиться.

    КСИР со своей стороны заявил, что предотвратил проход эсминцев США через Ормуз: "ВМС, сделав решительное и оперативное предупреждение, предотвратили вход вражеских американских эсминцев в Ормузский пролив".

    ABŞ Hörmüz boğazında hərbi gəmisinin vurulmasını təkzib edib - YENİLƏNİB

