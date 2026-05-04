В Баку обсудили подготовку к ежегодным заседаниям Группы ИБР

В Баку обсудили подготовку к ежегодным заседаниям Группы Исламского банка развития (ИБР), запланированным в Азербайджане 16-19 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на ИБР, заместитель премьер-министра, председатель Организационного комитета Самир Шарифов принял президента Группы Мухаммада Сулеймана Аль-Джасира.

Стороны обсудили программу мероприятий, roadshow и организационные вопросы. Отмечено развитие экономики Азербайджана и его роль как регионального центра торговли и устойчивого роста.

Аль-Джасир высоко оценил организацию мероприятия в Азербайджане и подтвердил готовность Группы ИБР обеспечить достижение эффективных результатов для стран-участниц.

Азербайджан является членом ИБР с 1992 года и владеет долей 0,13% в капитале банка.

Напомним, что 51-е ежегодное заседание Совета управляющих Группы ИБР пройдет в Баку 16-19 июня 2026 года.