Транзитом через Азербайджан в Армению из России сегодня отправятся 10 вагонов удобрений

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлено 10 вагонов с удобрениями.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отправка состоится со станции Биляджари в 15:00.

Напомним, что накануне со станции Биляджари в направлении Бёюк Кесик из России транзитом через Азербайджан было отправлено 8 вагонов с удобрениями общим весом 536 тонн.

Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 25 тыс. тонн зерна, свыше 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

Также продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день в Армению поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.