Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Транзитом через Азербайджан в Армению из России сегодня отправятся 10 вагонов удобрений

    Бизнес
    • 04 мая, 2026
    • 10:01
    Транзитом через Азербайджан в Армению из России сегодня отправятся 10 вагонов удобрений

    Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлено 10 вагонов с удобрениями.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Отправка состоится со станции Биляджари в 15:00.

    Напомним, что накануне со станции Биляджари в направлении Бёюк Кесик из России транзитом через Азербайджан было отправлено 8 вагонов с удобрениями общим весом 536 тонн.

    Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 25 тыс. тонн зерна, свыше 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

    Также продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день в Армению поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

    Грузоперевозки через Азербайджан в Армению Транзит грузов через Азербайджан Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 10 vaqon gübrə göndəriləcək
    Ten wagons of fertilizers to be dispatched from Russia to Armenia via Azerbaijan

    Последние новости

    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    12:01

    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Внешняя политика
    11:58

    Пашинян: Формат ЕПС важен для мира между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:56
    Фото

    Азербайджан представлен на Кавказском инвестиционном форуме

    Экономика
    11:53

    В Греции в результате драки в тюрьме двое погибли, 11 арестованы

    Другие страны
    Лента новостей