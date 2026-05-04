Масато Канда: АБР содействует поставкам "зеленой энергии" из ЦА в Европу через Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатский банк развития (АБР) определил в качестве своей миссии содействие экспорту возобновляемой энергии из стран Центральной Азии через территорию Азербайджана на европейский рынок.

Об этом в беседе с корреспондентом Report сообщил президент АБР Масато Канда в кулуарах 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка, проходящего в Самарканде.

Стоит отметить, что ранее АБР анонсировал намерение направить до 2,5 млрд долларов инвестиций в Азербайджан в рамках стратегии партнерства.

На вопрос о приоритетных направлениях деятельности, будь то Средний коридор, энергетический сектор или поддержка частного бизнеса, глава банка подчеркнул, что все перечисленные сферы имеют первостепенное значение.

"Все тесно переплетено между собой. К примеру, проект развития Среднего коридора, безусловно, берет начало с транспортной и дорожной инфраструктуры, однако он также охватывает элементы цифровой связи и энергетической интеграции, включая возобновляемые источники энергии. И перед нами стоит миссия по экспорту "зеленой энергии" отсюда (из Узбекистана, Центральной Азии - ред.) через Азербайджан, в том числе на европейский континент", - отметил М. Канда.

Помимо этого, АБР намерен инвестировать свыше 10 млрд долларов до 2030 года в укрепление региональной связности, развитие чистой энергетики, цифровую трансформацию и создание инклюзивной инфраструктуры на всем пространстве Южного Кавказа и Центральной Азии.

Напомним, что Азербайджан входит в состав АБР с 1999 года. На протяжении этого периода банк вложил в экономику страны более 5 млрд долларов, профинансировав 145 проектов. Из них порядка 4 млрд долларов были направлены в государственный сектор, а 1 млрд долларов - в частный. Наиболее крупными направлениями финансирования выступают транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

АБР был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле. В состав банка входят 69 стран-акционеров, 50 из которых представляют Азиатско-Тихоокеанский регион.