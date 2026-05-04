    ВМС Ирана обозначили новые границы контроля в Ормузском проливе

    ВМС Ирана обозначили новые границы контроля в Ормузском проливе

    Военные Ирана обозначили зону контроля в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на карту военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    На ней отражены "новые границы контроля и управления военно-морских сил Ирана в Ормузском проливе" - к западу от пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от западной оконечности иранского острова Кешм до точки к востоку от города Умм-эль-Кувейн в ОАЭ. К востоку от Ормузского пролива зона ограничивается прямой, пролегающей от поселка Кух-Мобарак в Иране до точки к югу от эмиратского города Фуджейра.

    Командующий центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Иран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.

