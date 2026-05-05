Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть
    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    05 мая, 2026
    • 01:37
    Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что стоимость нефти значительно упадет сразу после окончания американо-израильского военного конфликта с Ираном.

    Как передает Report, свою позицию американский лидер изложил на мероприятии, приуроченном к поддержке малого и среднего бизнеса, в Белом доме.

    "Все ошибались. Они полагали, что энергоресурсы будут стоить $300 за баррель нефти. А она в данный момент торгуется приблизительно по $100 за баррель. И я предсказываю, что нефть весьма значительно подешевеет, когда все это завершится", - сказал глава вашингтонской администрации.

    По его словам, это случится "очень скоро".

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Эскалация на Ближнем Востоке Цена на нефть Дональд Трамп
    Tramp neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşacağını proqnozlaşdırıb

