Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что стоимость нефти значительно упадет сразу после окончания американо-израильского военного конфликта с Ираном.

Как передает Report, свою позицию американский лидер изложил на мероприятии, приуроченном к поддержке малого и среднего бизнеса, в Белом доме.

"Все ошибались. Они полагали, что энергоресурсы будут стоить $300 за баррель нефти. А она в данный момент торгуется приблизительно по $100 за баррель. И я предсказываю, что нефть весьма значительно подешевеет, когда все это завершится", - сказал глава вашингтонской администрации.

По его словам, это случится "очень скоро".

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.