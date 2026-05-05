Лавров и Рубио обсудили текущие связи между РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в мире и российско-американские отношения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", - проинформировали в дипведомстве.

Беседа носила конструктивный и деловой характер, отмечается в заявлении.