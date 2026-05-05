Лавров и Рубио обсудили текущие связи между РФ и США
В регионе
- 05 мая, 2026
- 21:13
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в мире и российско-американские отношения.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов", - проинформировали в дипведомстве.
Беседа носила конструктивный и деловой характер, отмечается в заявлении.
Последние новости
04:19
Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоровДругие страны
03:52
Вучич анонсировал запуск портала для жалоб на чиновниковДругие страны
03:24
Два сотрудника школы погибли при нападении на учебное заведение в БразилииДругие страны
02:50
Фото
В торговом центре в Тегеране произошел сильный пожар, есть погибшие и пострадавшиеВ регионе
02:45
Армия Израиля заявила об обстреле со стороны "Хезболлах" в Южном ЛиванеДругие страны
02:19
США внесли изменения в проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливуДругие страны
01:57
UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось ударуДругие страны
01:23
Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГДругие страны
01:00