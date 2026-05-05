    Фархад Мамедов: Мирный процесс между Баку и Ереваном открывает новые возможности для Южного Кавказа

    • 05 мая, 2026
    • 21:21
    Фархад Мамедов: Мирный процесс между Баку и Ереваном открывает новые возможности для Южного Кавказа

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для Южного Кавказа.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил координатор инициативы "Мост мира", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на международной конференции "Ереванский диалог - 2026".

    Он отметил, что в августе 2025 года в Вашингтоне между двумя странами была согласована мирная повестка дня и последовательность шагов к миру.

    "Это создает условия для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, для нормализации отношений между Арменией и Турцией и открытия коммуникаций. Таким образом, для Южного Кавказа открываются новые возможности, при этом страны региона сами выступают в качестве главных движущих сил перемен", - сказал он.

    По словам Мамедова, Южный Кавказ вовлечен во множество международных и региональных проектов и рассматривается как часть Ближнего Востока, в частности сухопутного маршрута инициативы "Один пояс, один путь".

    Эксперт добавил, что Азербайджан и Армения ведут переговоры в двустороннем формате без вмешательства третьих сторон в данный процесс. По его словам, это прогресс, который позволяет решать сложные вопросы и оставляет мало места для манипуляций извне со стороны других акторов.

