Tramp neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşacağını proqnozlaşdırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Amerika-İsrailin İranla hərbi münaqişəsi başa çatdıqdan dərhal sonra neftin qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşacağını ehtimal edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə Ağ Evdə kiçik və orta biznesin dəstəklənməsinə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.

    "Hər kəs yanılırdı. Onlar güman edirdilər ki, enerji resursları neftin bir bareli üçün 300 dollar təşkil edəcək. Halbuki o, hazırda bir bareli təxminən 100 dollara ticarət olunur. Mən isə proqnozlaşdırıram ki, bütün bunlar başa çatdıqda neft olduqca əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşacaq", - Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, "çox tezliklə" baş verəcək.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirərək İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.

    2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə İran, ABŞ və onların müttəfiqləri iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər, daha sonra isə Amerika lideri Donald Tramp bu atəşkəsin müddətini qeyri-müəyyən vaxta qədər uzadıb. Aprelin 11–12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar baş tutub. Uzunmüddətli müzakirələrdən sonra tərəflər razılığa gələ bilməyiblər.

    Tehrana təzyiq vasitəsi kimi ABŞ İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokadaya alındığını elan edib. Öz növbəsində İran bəyan edib ki, Hörmüz artıq Fars körfəzi ölkələrinə gedən gəmilər üçün bağlanıb. Regiondakı vəziyyət dünya enerji böhranına səbəb olub.

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

