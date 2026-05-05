İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Zelenski Ukraynanın Çeboksarıdakı zavoda zərbəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 14:47
    Zelenski Ukraynanın Çeboksarıdakı zavoda zərbəsini təsdiqləyib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın Çeboksarıdakı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri öz teleqram kanalında yazıb.

    "Bu gecə Silahlı Qüvvələrin "Deep Strike" əməliyyatı çərçivəsində düşmənin bir neçə hədəfinə, xüsusən də Çeboksarıdakı hərbi-sənaye kompleksi obyektlərinə "F-5 Flamingo" qanadlı raketlərlə zərbələr həyata keçirilib", - Zelenski qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna raketləri 1500 kilometrdən çox məsafə qət edib.

    Ukrayna Prezidenti bildirib ki, vurulan müəssisədə mühafizə, avtomatika və alçaq gərginlikli aparatura sistemləri istehsal olunurdu. Zavod, həmçinin Rusiya Hərbi Dəniz Donanması, raket sənayesi, aviasiya və zirehli texnika üçün naviqasiya elementləri tədarük edirdi.

    Çuvaşiyanın Baş naziri Sergey Artamonov hücumlardan sonra Çeboksarıdakı müvəqqəti yerləşdirmə məntəqələrinə 700-ə yaxın insanın müraciət etdiyini bildirib.

    Mayın 5-nə keçən gecə Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları (PUA) Çeboksarıya hücum edib. Nəticədə bina zədələnib, məktəblər distant təhsilə keçirilib, ictimai nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, bəzi ticarət mərkəzlərində iş dayandırılıb.

    Rusiya İstintaq Komitəsi Ukraynanın Çeboksarıya və Çeboksarı dairəsinə gecə hücumunu araşdırdığını bəyan edib. Qurumun məlumatına görə, zərbə nəticəsində ölənlər və yaralananlar var.

    Çeboksarının meri qurbanlar barədə rəsmi məlumat verməyib. "Baza" teleqram kanalı yazır ki, hücum zamanı iki nəfər həlak olub, 34 nəfər yaralanıb.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Çeboksarı
    Зеленский подтвердил удар ВСУ по заводу в Чебоксарах
    Ukraine says long‑range missiles hit defense plant in Russia's Cheboksary

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti