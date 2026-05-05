    Зеленский подтвердил удар ВСУ по заводу в Чебоксарах

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение российского завода в Чебоксарах.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

    "Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям противника, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", - отметил Зеленский.

    По его словам, украинские ракеты преодолели расстояние более 1500 километров.

    Президент Украины заявил, что на пораженном предприятии производились системы релейной защиты, автоматики и низковольтной аппаратуры. Завод также поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетной отрасли, авиации и бронетехники.

    В свою очередь, премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что около 700 человек обратились в пункты временного размещения в Чебоксарах после атак.

    В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары. В результате повреждено здание, школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена работа.

    Следственный комитет России заявил, что расследует ночную атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным ведомства, в результате удара есть погибшие и пострадавшие.

    Официально мэр Чебоксар о жертвах не сообщал. Telegram-канал Baza пишет, что при атаке погибли два человека, еще 34 получили ранения.

