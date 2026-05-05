Зеленский подтвердил удар ВСУ по заводу в Чебоксарах

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение российского завода в Чебоксарах.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям противника, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", - отметил Зеленский.

По его словам, украинские ракеты преодолели расстояние более 1500 километров.

Президент Украины заявил, что на пораженном предприятии производились системы релейной защиты, автоматики и низковольтной аппаратуры. Завод также поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетной отрасли, авиации и бронетехники.

В свою очередь, премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что около 700 человек обратились в пункты временного размещения в Чебоксарах после атак.

В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары. В результате повреждено здание, школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена работа.

Следственный комитет России заявил, что расследует ночную атаку ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным ведомства, в результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Официально мэр Чебоксар о жертвах не сообщал. Telegram-канал Baza пишет, что при атаке погибли два человека, еще 34 получили ранения.