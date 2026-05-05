AFAD: Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər ölüb, 33-ü xəsarət alıb
Region
- 05 may, 2026
- 14:30
Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər həlak olub.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, fırtına nəticəsində 33 nəfər isə xəsarət alıb.
Qeyd edək ki, Türkiyədə son günlər əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar 51 vilayət üzrə leysan, qar və güclü fırtına səbəbindən "sarı xəbərdarlıq" elan olunub.
