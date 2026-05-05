İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    AFAD: Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər ölüb, 33-ü xəsarət alıb

    Region
    • 05 may, 2026
    • 14:30
    AFAD: Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər ölüb, 33-ü xəsarət alıb

    Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər həlak olub.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, fırtına nəticəsində 33 nəfər isə xəsarət alıb.

    Qeyd edək ki, Türkiyədə son günlər əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar 51 vilayət üzrə leysan, qar və güclü fırtına səbəbindən "sarı xəbərdarlıq" elan olunub.

    Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) Yağıntılı hava Ölüm hadisəsi Türkiyə
    AFAD: Турции из-за шторма и ливней погибли двое, пострадали 33 человека
    AFAD: 2 dead, 33 injured in Türkiye due to storms and heavy rain

    Son xəbərlər

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti