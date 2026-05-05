AFAD: Турции из-за шторма и ливней погибли двое, пострадали 33 человека
В регионе
- 05 мая, 2026
- 14:51
В Турции в результате шторма и интенсивных дождей погибли два человека, еще 33 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Отметим, что в Турции из-за неблагоприятных погодных условий за последние дни в 51 провинции объявлено "желтое предупреждение".
