AFAD: Турции из-за шторма и ливней погибли двое, пострадали 33 человека

В Турции в результате шторма и интенсивных дождей погибли два человека, еще 33 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Отметим, что в Турции из-за неблагоприятных погодных условий за последние дни в 51 провинции объявлено "желтое предупреждение".