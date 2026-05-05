Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AFAD: Турции из-за шторма и ливней погибли двое, пострадали 33 человека

    В регионе
    • 05 мая, 2026
    • 14:51
    AFAD: Турции из-за шторма и ливней погибли двое, пострадали 33 человека

    В Турции в результате шторма и интенсивных дождей погибли два человека, еще 33 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Отметим, что в Турции из-за неблагоприятных погодных условий за последние дни в 51 провинции объявлено "желтое предупреждение".

    AFAD Турция ливни Жертвы
    AFAD: Türkiyədə fırtına və intensiv yağıntılar səbəbindən 2 nəfər ölüb, 33-ü xəsarət alıb
    AFAD: 2 dead, 33 injured in Türkiye due to storms and heavy rain

    Последние новости

    21:11

    Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном

    Другие страны
    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    Лента новостей