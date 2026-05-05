    Əraqçi Çin səfəri çərçivəsində ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə edəcək

    05 may, 2026
    14:33
    Əraqçi Çin səfəri çərçivəsində ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə edəcək

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi danışıqlar aparmaq üçün bu gün Çinə yola düşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Səfər zamanı o, çinli həmkarı Van İ ilə görüş keçirəcək, ikitərəfli münasibətlər, eləcə də regional və beynəlxalq gündəlik müzakirə olunacaq", - məlumatda bildirilib.

    Telekanal qeyd edib ki, görüş fevralın 28-də başlamış münaqişənin dayandırılması üzrə ABŞ və İran arasındakı danışıqların dalana dirənməsi fonunda keçiriləcək.

    Арагчи отправится в Китай для переговоров с Ван И по ситуации на Ближнем Востоке
    Iran FM to visit China for talks amid tensions with US

