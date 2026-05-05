Арагчи отправится в Китай для переговоров с Ван И по ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня отправится в Китай для проведения переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление МИД страны.

"В ходе визита он проведет встречу со своим китайским коллегой [Ван И], в ходе которой будут обсуждены двусторонние отношения, а также региональная и международная повестка", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что встреча пройдет на фоне тупика в переговорах между США и Ираном по прекращению конфликта, начавшегося 28 февраля.