Арагчи отправится в Китай для переговоров с Ван И по ситуации на Ближнем Востоке
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 14:21
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня отправится в Китай для проведения переговоров.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление МИД страны.
"В ходе визита он проведет встречу со своим китайским коллегой [Ван И], в ходе которой будут обсуждены двусторонние отношения, а также региональная и международная повестка", - говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что встреча пройдет на фоне тупика в переговорах между США и Ираном по прекращению конфликта, начавшегося 28 февраля.
