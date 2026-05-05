    "Atletik" Ernesto Valverdeni əvəz edəcək baş məşqçinin adını açıqlayıb

    Futbol
    • 05 may, 2026
    • 14:48
    Atletik Ernesto Valverdeni əvəz edəcək baş məşqçinin adını açıqlayıb

    Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunun sabiq baş məşqçisi Edin Terziç İspaniyanın "Atletik" kollektivini çalışdıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Daha əvvəl klubun mətbuat xidməti hazırkı mütəxəssis Ernesto Valverdenin cari mövsümün sonunda ayrılacağını açıqlamışdı.

    Edin Terziçin müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək davam edəcək. O, Yupp Heynkesdən sonra "Atletik"in tarixində ikinci almaniyalı məşqçi olacaq.

    Terziçin 43 yaşı var. O, iki dəfə - 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər və 2022-ci ildən 2024-cü ilə qədər "Borussiya"da çalışıb. Onun rəhbərliyi altında komanda Almaniya Kubokunu (2021) qazanıb və Çempionlar Liqasının finalına (2024) yüksəlib.

    20:57

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
