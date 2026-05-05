İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Serbiya Vahid Avro Ödəniş Məkanına qoşulub

    Xarici siyasət
    • 05 may, 2026
    • 14:27
    Serbiya Vahid Avro Ödəniş Məkanına qoşulub

    Serbiya Vahid Avro Ödəniş Məkanına (SEPA) qoşulub.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu gündən SEPA standartlarının Serbiyada praktiki tətbiqinə başlanılıb.

    Yeni rejim hazırda yalnız SEPA kredit köçürməsi üçün qüvvəyə minib.

    SEPA birbaşa debet sistemlərinin isə təxminən bir ildən sonra Serbiyada tətbiq ediləcəyi gözlənilir.

    Bildirilir ki, bu addım Avropa İttifaqına üzv dövlətləri ilə pul köçürmələri üzrə xərclərin azalmasına səbəb olacaq.

    Məlumata görə, SEPA daha sürətli əməliyyatlara imkan yaradır və milli səviyyədə komissiya xərclərində 50–60 milyon avro həcmində qənaət gözlənilir.

    Qeyd edək ki, SEPA sistemə daxil olan bütün ölkələrdə avro ilə nağdsız ödənişlərə imkan verir. Buraya Avropa İttifaqının 27 üzv dövləti, eləcə də İslandiya, Norveç, Lixtenşteyn, İsveçrə, Birləşmiş Krallıq, Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albaniya, Monteneqro, Moldova və Şimali Makedoniya daxildir.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin may ayının 23-də Serbiyanın maliyyə naziri Sinişa Mali Serbiyanın SEPA-ya üzv olduğunu və SEPA standartlarının Serbiyada praktiki tətbiqinə 2026-cı ilin mayında başlanması gözlənildiyini açıqlamışdı.

    Serbiya Vahid Avro Ödəniş Məkanı
    Сербия присоединилась к зоне платежей евро SEPA
    Serbia enters Single Euro Payments Area system

    Son xəbərlər

    21:17

    Tramp İranla danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    20:57
    Foto

    "Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olub

    Komanda
    20:57
    Foto

    Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti