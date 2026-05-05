Сербия присоединилась к зоне платежей евро SEPA

Сербия с 5 мая присоединилась к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Как передает балканское бюро Report, этот шаг приведет к снижению расходов на денежные переводы со странами Европейского союза.

По оценкам сербской стороны, присоединение к Единой зоне платежей позволит экономить на комиссиях на национальном уровне от 50 до 60 млн евро ( в год - ред.).

Отмечается, что новый режим пока действует только для SEPA Credit Transfer, тогда как мгновенные переводы (Instant Credit Transfer) и SEPA Direct Debit ожидается внедрить в Сербии примерно через год.

SEPA позволяет осуществлять безналичные платежи в евро между всеми странами системы - всеми 27 государствами ЕС, а также Исландией, Норвегией, Лихтенштейном, Швейцарией, Великобританией, Андоррой, Монако, Сан-Марино, Ватиканом, Албанией, Черногорией, Молдовой и Северной Македонией.