Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сербия присоединилась к зоне платежей евро SEPA

    Внешняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 14:48
    Сербия присоединилась к зоне платежей евро SEPA

    Сербия с 5 мая присоединилась к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

    Как передает балканское бюро Report, этот шаг приведет к снижению расходов на денежные переводы со странами Европейского союза.

    По оценкам сербской стороны, присоединение к Единой зоне платежей позволит экономить на комиссиях на национальном уровне от 50 до 60 млн евро ( в год - ред.).

    Отмечается, что новый режим пока действует только для SEPA Credit Transfer, тогда как мгновенные переводы (Instant Credit Transfer) и SEPA Direct Debit ожидается внедрить в Сербии примерно через год.

    SEPA позволяет осуществлять безналичные платежи в евро между всеми странами системы - всеми 27 государствами ЕС, а также Исландией, Норвегией, Лихтенштейном, Швейцарией, Великобританией, Андоррой, Монако, Сан-Марино, Ватиканом, Албанией, Черногорией, Молдовой и Северной Македонией.

    SEPA Денежные переводы Сербия Европейский союз (ЕС)
    Serbiya Vahid Avro Ödəniş Məkanına qoşulub
    Serbia enters Single Euro Payments Area system

    Последние новости

    21:13

    Лавров и Рубио обсудили текущие связи между РФ и США

    В регионе
    21:11

    Трамп заявил о личном участии в переговорах с Ираном

    Другие страны
    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    Лента новостей