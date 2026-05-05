    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 20:59
    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Азербайджан всегда был надежным партнером Европейского Союза с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

    Азербайджанский лидер коснулся перспектив сотрудничества между нашей страной и ЕС в области энергетики, связности, безопасности, торговли и других сферах. Глава государства подчеркнул, что ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, в то же время наша страна всегда была надежным партнером Евросоюза с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. В этой связи президент Ильхам Алиев отметил, что недавно азербайджанский газ начал поставляться еще в две страны-члена Европейского Союза – Германию и Австрию.

    Ильхам Алиев Кая Каллас Европейский союз (ЕС) Азербайджан
    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır
    Ilham Aliyev: Azerbaijan is reliable partner for EU in terms of energy security

