ВМС КСИР призвали суда проходить через Ормузский пролив по маршруту Ирана

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвали все суда проходить через Ормузский пролив исключительно по коридору, предоставленному Тегераном.

Как передает Report, предупреждение иранских военных распространило государственное телевидение Ирана.

"Коридор, предоставленный Ираном, является единственным безопасным способом пройти по Ормузскому проливу. Перенаправление судов на другие маршруты небезопасно, и ВМС КСИР будут принимать решительные меры против всех, кто прибегнет к этому шагу", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.