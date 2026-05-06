Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%
- 06 мая, 2026
- 10:07
Цены на нефть продолжили снижение в ходе утренних торгов.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $108,1 за баррель - на $1,77 (1,61%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть марки WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,86 (1,82%), до $100,41 за баррель.
В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Он также сообщил, что США "на короткий период" приостанавливают операцию "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.