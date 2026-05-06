Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Энергетика
    • 06 мая, 2026
    • 10:07
    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Цены на нефть продолжили снижение в ходе утренних торгов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $108,1 за баррель - на $1,77 (1,61%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,86 (1,82%), до $100,41 за баррель.

    В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

    Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Он также сообщил, что США "на короткий период" приостанавливают операцию "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Цена на нефть Нефть марки Brent

    Последние новости

    10:29
    Фото

    Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

    АПК
    10:28

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    АПК
    10:21

    Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

    ИКТ
    10:20

    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

    Финансы
    10:18

    АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

    Энергетика
    10:18

    Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

    АПК
    10:12

    В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

    Финансы
    10:11

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Внешняя политика
    10:07

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Энергетика
    Лента новостей