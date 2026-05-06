    Мухаммед Аль-Джасир: ИБР до сих пор выделил $1,8 млрд на проекты в Азербайджане

    • 06 мая, 2026
    • 15:10
    Группа Исламского банка развития (ИБР) до сих пор выделили около $1,8 млрд на финансирование проектов в Азербайджане.

    Об этом в интервью Report заявил президент Группы ИБР Мухаммед Аль-Джасир.

    "Партнерство насчитывает более трех десятилетий, с момента вступления Азербайджана в акционеры банка в 1992 году. С тех пор группа ИБР предоставила около $1,8 млрд финансирования по 84 проектам в ключевых секторах экономики, включая сельское хозяйство, энергетику, водные ресурсы, транспорт и финансовые услуги", - сказал он.

    По его словам, большинство проектов уже завершены. При этом 11 проектов в настоящее время находятся на стадии реализации, а их общая стоимость составляет $635,9 млн.

    "Многие из завершенных проектов прошли независимую оценку и продемонстрировали ощутимые и долгосрочные результаты. Ожидается, что текущие проекты также окажут значительное влияние, в частности, за счет развития ирригационных каналов, обеспечивающих водой сельскохозяйственные угодья, расширения доступа домохозяйств к чистой воде, модернизации систем санитарии и поддержки бизнеса через торговое финансирование", - добавил Мухаммед Аль-Джасир.

