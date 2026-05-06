Азербайджан и Чехия подписали Меморандум о взаимопонимании по транспорту
- 06 мая, 2026
- 21:55
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Германии с министром транспорта Чешской Республики Иваном Беднариком.
Как сообщает Report, об этом Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества между странами в сфере транспорта.
"В завершение мы подписали Меморандум о взаимопонимании по транспорту и городской мобильности. Уверены, что этот документ внесет вклад в развитие устойчивого транспорта, цифровизацию и укрепление сотрудничества по Среднему коридору", - сообщил министр.
Almaniyada Çex Respublikasının nəqliyyat naziri İvan Bednarik ilə görüş keçirdik.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) May 6, 2026
Görüşdə ölkələrimiz arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə etdik.
Sonda nəqliyyat və şəhər mobilliyi üzrə Anlaşma Memorandumu imzaladıq.
İnanırıq ki, bu sənəd… pic.twitter.com/TJwA7Y3vJR