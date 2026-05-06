Азербайджан и Чехия подписали Меморандум о взаимопонимании по транспорту

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Германии с министром транспорта Чешской Республики Иваном Беднариком.

Как сообщает Report, об этом Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества между странами в сфере транспорта.

"В завершение мы подписали Меморандум о взаимопонимании по транспорту и городской мобильности. Уверены, что этот документ внесет вклад в развитие устойчивого транспорта, цифровизацию и укрепление сотрудничества по Среднему коридору", - сообщил министр.