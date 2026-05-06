Azerbaijan, Czech Republic sign MoU on transport, urban mobility
- 06 May, 2026
- 22:18
Azerbaijan's Minister of Digital Development and Transport Rashad Nabiyev met with Czech Transport Minister Ivan Bednarik in Germany, Report informs.
Nabiyev said in a post on X that the meeting discussed the development of transport cooperation between the two countries.
He said the sides signed a memorandum of understanding on transport and urban mobility.
Nabiyev said the document was expected to contribute to the development of sustainable transport, digitalization and stronger cooperation along the Middle Corridor.
Almaniyada Çex Respublikasının nəqliyyat naziri İvan Bednarik ilə görüş keçirdik.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) May 6, 2026
Görüşdə ölkələrimiz arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə etdik.
Sonda nəqliyyat və şəhər mobilliyi üzrə Anlaşma Memorandumu imzaladıq.
İnanırıq ki, bu sənəd…