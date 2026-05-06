SpaceX и Tesla вложат $55 млрд в строительство завода полупроводников в Техасе
- 06 мая, 2026
- 15:18
SpaceX совместно с Tesla планирует инвестировать $55 млрд в строительство завода Terafab по производству полупроводников в американском штате Техас.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект.
Проект предполагает создание многоэтапного комплекса по производству чипов и высокопроизводительных вычислений, который должен увеличить внутренние мощности США по выпуску полупроводников.
Предприятие планируется построить в округе Граймс, в пределах недавно созданной специальной инвестиционной зоны. В июне местные власти должны рассмотреть соглашение о налоговых льготах на недвижимость для проекта.
SpaceX рассчитывает провести IPO уже в июне, при котором оценка компании может составить около $1,75 трлн. По оценкам компании, общий объем инвестиций может вырасти до $119 млрд, если будут реализованы дополнительные этапы проекта.
Предполагается, что новый завод позволит снизить зависимость от внешних поставщиков, включая Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Проект также соответствует более широкой стратегии США по расширению собственного производства полупроводников на фоне геополитической напряженности и рисков для глобальных цепочек поставок.