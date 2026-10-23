Памятные места Западного Азербайджана: Как арменизировали село Бариабад, где проживали исключительно азербайджанцы?

В рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" опубликовано исследование об истории села Бариабад (ныне Барепат) на территории современной Армении, где до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы.

Как сообщает Report, материал опубликован на портале Perished Civilization ("Исчезнувшая цивилизация").

Отмечается, что в царский и советский периоды название села встречалось в двух вариантах - "Бариабад" и "Бариабат".

В источниках царского и советского периодов село упоминается под названием Бариабад. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Барепат.

С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

Село упоминается во второй половине XIX века как территория, находившаяся в подчинении села Гелькенд, а в 1914 году - села Чайкенд. В начале XX века Бариабад входил в состав Казахского уезда Елисаветпольской губернии.

По данным армянского источника, в конце XIX века в селе проживали исключительно предки современных азербайджанцев.

Коркотян З. "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)":

В 1897 году в селе проживало 111 человек, все - предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом, на землях, где исторически проживали предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам - Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918 году Армения предъявила притязания на нагорную часть Казахского уезда. Несмотря на то, что часть территории уезда оказалась под армянским контролем, армянская регулярная армия продолжала уничтожать села с тюркским населением на землях, оставшихся в составе АДР.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого часть территории Казахского уезда, ранее оказавшаяся под контролем армянских сил, была закреплена за Армянской ССР.

С 1930 года село входило в состав Дилижанского, а с 1937 года - Красносельского района.

По данным армянских источников, в разные периоды до конца 1980-х годов в селе проживали исключительно или преимущественно азербайджанцы.

Коркотян З. "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)":

В 1922 году в селе проживало 85 человек, все - азербайджанцы.

В 1926 году в селе проживал 91 человек, все - азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 109 человек, все - азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. "Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831–1959 годы":

В 1959 году в селе проживало 216 человек, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. "Словарь топонимов Армении и прилегающих областей":

В 1989 году в селе проживало 28 человек, все - азербайджанцы.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.

Отметим, что "Памятные места Западного Азербайджана" - уникальный научно-исследовательский проект. В ходе полевых исследований на территории современной Армении впервые были собраны и систематизированы сведения почти о 600 селах, в которых некогда проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились отдельные объекты тюркского культурно-исторического наследия - кладбища, пиры и мечети.