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    WSJ: Трамп может отменить часть пошлин на товары из Канады перед выборами

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 23:52
    WSJ: Трамп может отменить часть пошлин на товары из Канады перед выборами

    Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, отменит 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы поддержать кандидатов от Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сообщили источники, знакомые с планами Белого дома.

    По данным издания, отмена пошлин призвана, в частности, помочь сенатору-республиканке от штата Мэн Сьюзан Коллинз, которая добивается переизбрания.

    Изменения в тарифной политике могут вступить в силу уже 23 октября. Предполагается, что они затронут отдельные виды лесной и сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Канады.

    Как отмечает WSJ, Коллинз ранее выступала за смягчение торговых ограничений, негативно влияющих на предприятия и потребителей ее штата.

    Издание подчеркивает, что экономика штата Мэн в значительной степени зависит от торговли с Канадой, поэтому снижение пошлин может оказать поддержку местному бизнесу и потребителям.

    Дональд Трамп Белый дом Торговые пошлины Канада
    WSJ: Tramp seçkilərdən əvvəl Kanadadan gələn mallara tətbiq olunan rüsumların bir hissəsini ləğv edə bilər
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