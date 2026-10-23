WSJ: Трамп может отменить часть пошлин на товары из Канады перед выборами

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, отменит 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы поддержать кандидатов от Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом сообщили источники, знакомые с планами Белого дома.

По данным издания, отмена пошлин призвана, в частности, помочь сенатору-республиканке от штата Мэн Сьюзан Коллинз, которая добивается переизбрания.

Изменения в тарифной политике могут вступить в силу уже 23 октября. Предполагается, что они затронут отдельные виды лесной и сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Канады.

Как отмечает WSJ, Коллинз ранее выступала за смягчение торговых ограничений, негативно влияющих на предприятия и потребителей ее штата.

Издание подчеркивает, что экономика штата Мэн в значительной степени зависит от торговли с Канадой, поэтому снижение пошлин может оказать поддержку местному бизнесу и потребителям.