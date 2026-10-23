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    Страховая компания Generali сократит 800 рабочих мест в Германии

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 23:10
    Страховая компания Generali сократит 800 рабочих мест в Германии

    Итальянская страховая группа Generali планирует масштабную реструктуризацию бизнеса в Германии, в рамках которой в течение ближайших четырех лет будут сокращены около 800 рабочих мест, или 9% штата.

    Как передает Report со ссылкой на газету Bild, реорганизация предусматривает закрытие филиалов компании в Ахене, Нюрнберге и Штутгарте. Их сотрудники будут переведены в другие региональные подразделения.

    В дальнейшем Generali намерена сосредоточить свою деятельность в пяти городах Германии - Мюнхене, Кельне, Карлсруэ, Гамбурге и Саарбрюккене.

    В настоящее время в немецком подразделении концерна работают около 9,1 тыс. человек. Руководство компании рассчитывает провести сокращения преимущественно без принудительных увольнений - за счет программ частичной занятости для сотрудников предпенсионного возраста, планового выхода на пенсию, естественной текучести кадров и добровольного расторжения трудовых договоров.

    В Generali пояснили, что сокращение рабочих мест связано с масштабными инвестициями в цифровизацию, новые технологии и внедрение искусственного интеллекта, которые должны повысить производительность труда. По данным Bild, компания направит на эти цели сотни миллионов евро.

    Кроме того, часть вспомогательных функций планируется передать сторонним подрядчикам.

    "Благодаря заблаговременному информированию и гарантиям сохранения рабочих мест и действующих подразделений до конца 2030 года мы хотим сделать процесс преобразований предсказуемым", - заявил директор по персоналу Generali Арне Бенцин.

    Конкретные условия реализации программы руководство компании обсуждает с производственным советом.

    Реструктуризация немецкого подразделения является частью глобальной стратегии Generali, направленной на упрощение бизнес-процессов, ускорение автоматизации и развитие наиболее прибыльных направлений страхования.

    По словам главы Generali в Германии Стефана Леманна, запланированные изменения создадут условия для дальнейшего прибыльного роста компании и повышения качества обслуживания клиентов и партнеров.

    Искусственный интеллект (ИИ) Страховые компании Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    "Generali" sığorta şirkəti Almaniyada 800 iş yerini ixtisar edəcək
    Generali to сut 800 jobs in Germany
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