Азербайджан заявил в ООН о приверженности защите прав людей с инвалидностью

Государственная политика Азербайджана в отношении людей с инвалидностью основывается на принципах инклюзивности, интеграции, равенства, недопущения дискриминации и уважения индивидуальных особенностей людей с инвалидностью.

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога с председателем Комитета по правам инвалидов и специальным докладчиком по правам инвалидов на заседании Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что обеспечение полноценного и эффективного участия людей с инвалидностью в жизни общества наравне с другими должно стать одной из главных целей государств и международного сообщества.

По его словам, в результате реформ, проведенных в Азербайджане за последние годы, из законодательных актов были исключены формулировки с негативной окраской, благодаря цифровой трансформации модернизирована система управления вопросами инвалидности, а жестовый язык получил официальное признание.

Ш. Гаджиев обратил внимание на рост числа новых случаев инвалидности вследствие подрывов на минах, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств, в том числе в постконфликтных условиях. Он подчеркнул, что более 13% территории Азербайджана загрязнено неразорвавшимися боеприпасами, оставшимися со времен оккупации, что представляет серьезную угрозу для возвращающегося населения.

В заключение было отмечено, что Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению инвалидности, обеспечению абилитации и реабилитации, а также созданию равных возможностей для людей с инвалидностью.