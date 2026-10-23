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    Азербайджан заявил в ООН о приверженности защите прав людей с инвалидностью

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 23:17
    Азербайджан заявил в ООН о приверженности защите прав людей с инвалидностью

    Государственная политика Азербайджана в отношении людей с инвалидностью основывается на принципах инклюзивности, интеграции, равенства, недопущения дискриминации и уважения индивидуальных особенностей людей с инвалидностью.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога с председателем Комитета по правам инвалидов и специальным докладчиком по правам инвалидов на заседании Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Дипломат отметил, что обеспечение полноценного и эффективного участия людей с инвалидностью в жизни общества наравне с другими должно стать одной из главных целей государств и международного сообщества.

    По его словам, в результате реформ, проведенных в Азербайджане за последние годы, из законодательных актов были исключены формулировки с негативной окраской, благодаря цифровой трансформации модернизирована система управления вопросами инвалидности, а жестовый язык получил официальное признание.

    Ш. Гаджиев обратил внимание на рост числа новых случаев инвалидности вследствие подрывов на минах, взрывоопасных пережитков войны и самодельных взрывных устройств, в том числе в постконфликтных условиях. Он подчеркнул, что более 13% территории Азербайджана загрязнено неразорвавшимися боеприпасами, оставшимися со времен оккупации, что представляет серьезную угрозу для возвращающегося населения.

    В заключение было отмечено, что Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению инвалидности, обеспечению абилитации и реабилитации, а также созданию равных возможностей для людей с инвалидностью.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Азербайджан
    BMT-də Azərbaycanın əlilliklə bağlı dövlət siyasətindən bəhs olunub
    At UN, Azerbaijan reaffirms commitment to protecting rights of persons with disabilities
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