Бахтияр Эрсай посетил стенд Азербайджана на выставке SAHA 2026

Командующий Первым армейским корпусом ВС Турции генерал армии Бахтияр Эрсай посетил стенд Азербайджана на Международной выставке обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, он ознакомился с продукцией и новыми разработками оборонной промышленности Азербайджана.

Ранее Бахтияр Эрсай занимал должность советника министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. В тот период он принимал участие в координации и развитии сотрудничества между военными структурами двух стран.