Бахтияр Эрсай посетил стенд Азербайджана на выставке SAHA 2026
Армия
- 06 мая, 2026
- 15:14
Командующий Первым армейским корпусом ВС Турции генерал армии Бахтияр Эрсай посетил стенд Азербайджана на Международной выставке обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, он ознакомился с продукцией и новыми разработками оборонной промышленности Азербайджана.
Ранее Бахтияр Эрсай занимал должность советника министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. В тот период он принимал участие в координации и развитии сотрудничества между военными структурами двух стран.
