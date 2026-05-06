Bəxtiyar Ersay "SAHA 2026"da Azərbaycan stendini ziyarət edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Birinci Ordu Korpusunun komandiri, ordu generalı Bəxtiyar Ersay İstanbulda keçirilən "SAHA 2026" Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik Sərgisində Azərbaycan stendini ziyarət edib.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, Azərbaycan müdafiə sənayesinin təqdim etdiyi məhsul və texnoloji yeniliklərlə tanış olub.

    Xatırladaq ki, Bəxtiyar Ersay bundan əvvəl bir müddət Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənovun müşaviri vəzifəsində də fəaliyyət göstərib. Onun həmin dövrdə iki ölkənin hərbi strukturları arasında koordinasiya və əməkdaşlıq proseslərinə töhfə verdiyi bildirilir.

    Бахтияр Эрсай посетил стенд Азербайджана на выставке SAHA 2026
    Bahtiyar Ersay visits Azerbaijan's stand at SAHA 2026

